Marta lidera disputa em SP, diz Datafolha A ex-ministra e ex-prefeita de São Paulo Marta Suplicy (PT) aparece na liderança da disputa à Prefeitura de São Paulo nas eleições deste ano. Segundo pesquisa Datafolha publicada na edição deste domingo, 6, no jornal "Folha de S. Paulo", Marta tem 38% das intenções de voto. O ex-governador Geraldo Alckmin (PSDB) está logo atrás, com 31%. Em terceiro, está o atual prefeito Gilberto Kassab (DEM), com 13% das preferências, e 18 pontos atrás de Alckmin. O deputado e ex-prefeito Paulo Maluf (PP) vem em quarto, com 8%; Soninha (PPS) tem apenas 1% das preferências. Brancos somam 5% e os que responderam não saber em quem votar chegam a 3%. A margem de erro é de três pontos porcentuais para mais ou para menos. O Datafolha ouviu 1.085 moradores de São Paulo entre os dias 3 e 4 de julho. Em um eventual segundo turno entre Marta e Alckmin, os dois aparecem tecnicamente empatados, ainda segundo levantamento Datafolha. O ex-governador teria 50% das intenções de voto, e a ex-ministra, 45%. Com relação à pesquisa anterior, em 15 de maio, caiu de dez para cinco pontos porcentuais a diferença entre os dois. Antes, Alckmin registrava 52% e Marta, 42%.