Marta já distribuiu 3 milhões de folhetos Até agora sem a certeza de quem enfrentará no segundo turno, a petista Marta Suplicy aposta na mobilização de rua para ganhar alguns pontos nas próximas pesquisas de intenção de voto e consolidar sua liderança na corrida à Prefeitura de São Paulo. Além de ter uma estrutura própria para promover seu nome pela cidade, a petista conta com o reforço dos mais de 50 candidatos do PT a uma vaga na Câmara Municipal. Desde o início da campanha, Marta tem à disposição um time de pouco mais de 500 "visitadores", de acordo com o coordenador da campanha petista, deputado Carlos Zarattini (PT-SP). São equipes que entregam material de campanha de porta em porta e que usam de 40 a 50 peruas para circular pela cidade. As equipes ficam distribuídas nos 35 diretórios zonais do partido. A petista também dispõe de um comitê central para coordenar todos os trabalhos. Se considerados apenas os principais folhetos que foram distribuídos até agora pelo time de Marta, já circularam pelo menos cerca de 3 milhões deles com a imagem da candidata. Os 52 candidatos a vereador pelo PT também são obrigados pelas regras internas do partido a promover com destaque o candidato na eleição majoritária. Segundo aliados de Marta, cerca de um terço desses postulantes a uma vaga na Câmara Municipal contam com uma estrutura própria de visitadores, peruas e panfletos. Alguns disputam a reeleição.