Marta faz mudanças no secretariado Em nota divulgada esta manhã, a prefeita de São Paulo, Marta Suplicy (PT), comunicou a saída do secretário de Implementação das Subprefeituras, Arlindo Chinaglia, do governo municipal. Ele deixa a administração petista, como já era esperado, para concorrer à reeleição como deputado federal. Com a saída de Chinaglia, a secretaria de Implementação das Subprefeituras passa a ser comandada por Jilmar Tatto, até então secretário municipal do Abastecimento. Oficialmente, o substituto de Tatto ainda não foi definido mas, nos bastidores, circula a informação de que a pasta do Abastecimento deverá ser destinada ao PMDB, que cumpriu acordo com o PT para a aprovação do IPTU progressivo e da redução das verbas da educação. Além de Chinaglia, outro secretário que já comunicou à prefeita que deixará o governo foi Evilásio Farias, da Assistência Social. Farias, do PSB, também tentará a reeleição como deputado federal. Na segunda-feira passada, ao iniciar efetivamente o segundo ano de seu mandato, Marta disse "não ter pressa" para realizar as mudanças em seu secretariado.