Marta faz coro com discurso de Dilma sobre boatos A ministra da Cultura, Marta Suplicy, fez coro com o discurso da presidente Dilma Rousseff e chamou de "criminosos" os boatos sobre o fim do Bolsa Família, que causaram tumultos em agências da Caixa em pelo menos 10 Estados durante o fim de semana. Para a ministra, boatos como este vão "muito além da política". Mais cedo, em Pernambuco, Dilma discursou contra o que classificou de "desumano". "(O boato) Prejudica milhares de famílias que tiveram que andar duas, três horas para ficar plantadas na frente de uma agência bancária para só depois perceber que aquilo não procedia. Isso é judiar da população", comentou a ministra no fim da tarde em São Paulo.