Marta fala no Senado sobre sua gestão como prefeita Preterida no cargo de candidata à prefeita de São Paulo pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que já faz campanha para o ministro da Educação, Fernando Haddad, a senadora Marta Suplicy (PT-SP) aparentemente não se conformou com a desfeita. Ela voltou hoje a usar a tribuna do plenário para divulgar o que fez e o que pretende fazer caso volte a ocupar a Prefeitura de São Paulo. A senadora disse que fica "louca da vida" ao constatar que os benefícios sociais que deixou como prefeita não evoluíram na gestão de seus antecessores José Serra (PSDB) e Gilberto Kassab (PSD).