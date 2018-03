Marta e Marinho confirmam a presença de Lula na campanha Os petistas Marta Suplicy e Luiz Marinho, candidatos às prefeituras de São Paulo e São Bernardo do Campo, têm certeza da presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em suas campanhas, apesar dele ter afirmado que vai limitar a sua participação nas eleições municipais. "Não temos problemas com a presença dele (Lula), nenhum. É uma questão apenas de dizer o melhor horário, o melhor dia, o melhor momento", disse Marta à jornalistas após encontro com candidatos da base aliada da região metropolitana de São Paulo. Ela disse que Lula não pode faltar à campanhas da maior cidade do país e em São Bernardo, por ser o local de seu nascimento político. Segundo Marinho, ex-sindicalista e ex-ministro, o presidente lhe prometeu que faria "qualquer sacrifício" para ajudar a elegê-lo. Mais enfático do que os candidatos, o presidente do PT, o deputado Ricardo Berzoini (SP), confirmou a presença de Lula nos palanques da campanha. "Não é uma decisão", afirmou Berzoini. Ele também desacreditou da informação de que os ministros Dilma Rousseff, José Múcio Monteiro (Relações Institucionais) só poderão atuar nas eleições em seus Estados, Rio grande do sul e Pernambuco, respectivamente. "Também não é verdade. Posso afirmar que não é verdade. Fiquei preocupado e me informaram que alguém falou isso por sua conta e risco", acrescentou o deputado. Lula disse na quarta-feira que irá restringir sua participação nas campanhas eleitorais para não correr o risco de desagradar aliados. (Reportagem de Carmen Munari)