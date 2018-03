Marta e Kassab pedem registro de candidaturas à Prefeitura

A ex-ministra do Turismo Marta Suplicy (PT) e o atual prefeito da capital paulista, Gilberto Kassab (DEM), já fizeram o registro de seus pedidos de candidatura para a Prefeitura da capital paulista junto ao Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP). O registro na Justiça Eleitoral é fundamental para que os candidatos possam concorrer às eleições. Marta entrou com o pedido hoje; Kassab já teve sua solicitação publicada hoje no Diário Oficial do TER-SP. O ex-governador Geraldo Alckmin (PSDB), a vereadora Soninha Francine (PPS) e os deputados federais Paulo Maluf (PP) e Ivan Valente (PSOL) ainda não solicitaram o registro de suas candidaturas. Alckmin deve fazê-lo nesta sexta. Os partidos políticos têm até o dia 5 de julho (sábado) para solicitarem o registro de seus candidatos. A campanha eleitoral começa no dia 6 de julho (domingo). Os próprios candidatos, escolhidos por meio de convenção, poderão pedir o registro de suas candidaturas, até o dia 7 de julho (segunda-feira), caso seus partidos não o tenham feito. Após o registro, os pedidos são julgados pela Justiça Eleitoral e podem ser deferidos ou não. Promotores de Justiça, candidatos, partidos e coligações podem ingressar com pedido de impugnação de qualquer candidatura, que, no entanto, pode ser contestado. A Justiça Eleitoral tem o dia 16 de agosto como prazo-limite para julgar todos os pedidos de registros de candidaturas.