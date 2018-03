Marta e Kassab apelam a Lula e Serra ao receber idéias de gestão Reunidos para a entrega de propostas formuladas por organizações da sociedade civil, os principais candidatos a prefeito de São Paulo aproveitaram para exibir seus cabos eleitorais. Marta Suplicy (PT) citou mais de uma vez o presidente Luiz Inácio Lula da Silva em discurso, enquanto o prefeito Gilberto Kassab (DEM) mencionou a participação do governador José Serra (PSDB) na prefeitura. O Movimento Nossa São Paulo, que reúne cerca de 500 organizações, entregou nesta segunda-feira 1.500 propostas de governo a oito dos 11 candidatos que concorrem à prefeitura paulista. Todos foram convidados, mas três faltaram. Também foi entregue um documento com as dez principais sugestões do movimento na solenidade realizada em um teatro da cidade. Os candidatos tiveram dez minutos cada um para apresentar comentários muitos com críticas à gestão Kassab. Marta, ao mencionar a situação das favelas de Paraisópolis e Heliópolis, disse que elas "estão em um processo bem interessante de urbanização do PAC". O Programa de Aceleração do Crescimento, principal vitrine de obras do governo Lula, prevê investimentos em infra-estrutura. Sobre o PAC, Kassab disse em entrevista após o evento que o programa prevê inversões não apenas do governo federal, mas também do estadual e municipal. "A verba federal é importante e não reconhecer isso seria diminuir sua participação", afirmou. A seguir a petista, candidata mais bem pontuada nas pesquisas de intenção de voto, centrou fogo no trânsito da cidade, afirmando que "vivemos uma situação de crise". A solução, afirmou, está em projeto que levou ao presidente Lula para equipar o transporte da cidade para a Copa de 2014. "O presidente acolheu, vamos ter até 2014 mais 65 quilômetros de metrô e 279 quilômetros de corredores de ônibus", disse Marta. Ela não explicou que o projeto foi feito enquanto ocupava o Ministério do Turismo (março 2007 a junho 2008) e que não havia segurança de que as obras seriam bancadas pelo governo federal, quando foram apresentadas em maio último. Também suprimiu do discurso que essas obras têm custo previsto em 15,3 bilhões de reais. De seu lado, Kassab, em terceiro na preferência do eleitor paulistano, voltou a se referir a Serra como "querido José Serra" ao citar que o substituiu à frente da prefeitura. Kassab era vice de Serra até o tucano deixar a prefeitura para concorrer ao governo paulista. Citou Serra mais uma vez quando elogiou a equipe que o assessora, um "legado" deixado pelo governador. Indagada na entrevista, Marta apenas cobrou parceria tanto do presidente quanto do governador. "Espero que o governador Serra assim como o presidente Lula se tornem grandes parceiros se conseguirmos a eleição." Questionado sobre as menções, Geraldo Alckmin (PSDB), empatado com Marta na liderança nas pesquisas eleitorais, preferiu não polemizar. "Acho que não merece resposta", disse aos jornalistas após o evento. Tucano como Serra, Alckmin disputa a atenção do partido com Kassab, que tem peessedebistas na equipe formada em grande parte pelo governador. As propostas apresentadas aos candidatos foram recolhidas em reuniões e debates entre as organizações de janeiro e maio deste ano. Entre as prioritárias estão a participação dos paulistanos na administração da cidade, cumprimento de um plano de metas, criação de indicadores de desempenho para a qualidade dos serviços e transparência nas contas. Prevê também uma campanha publicitária com o slogan "Proposta Sim. Blá, Blá, Blá Não". Além de Marta, Kassab e Alckmin, participaram Soninha Francine (PPS), Ivan Valente (PSOL), Renato Reichmann (PMN), Edmilson Costa (PCB) e Levy Fidélix (PRTB). Faltaram Paulo Maluf (PP), Ciro Moura (PTC) e Anaí Caproni (PCO).