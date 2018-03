Marta e Fernando Haddad mal se falam em evento

Na presença do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no entanto, Marta anunciou, pela primeira vez, apoio a Haddad e disse que estaria ao lado do ex-ministro no pleito municipal deste ano. "Você agora tem uma grande responsabilidade: eu e Lula vamos estar ao seu lado. O programa petista tem de voltar (a São Paulo), não podemos aceitar mais tanta mediocridade", disse a senadora, referindo-se à gestão Gilberto Kassab na prefeitura.

Haddad, por sua vez, elogiou a senadora. "A Marta foi quem idealizou esse conceito educacional e comprou briga para oferecer a mesma educação para todos os brasileiros", disse o ex-ministro.

Na última semana de março, Marta alfinetou Haddad e disse que ele deveria "gastar sola de sapato" para conquistar eleitorado. No ano passado, Marta chegou a trabalhar pela indicação do PT para concorrer à Prefeitura de São Paulo, mas desistiu a pedido de Lula. Desde então, a pressão do partido tem sido para que Marta apoie Haddad, após ela ter demonstrado claramente a sua indignação e mágoa por ter sido excluída da disputa.

Lula

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva também participou do evento em São Bernardo, o primeiro desde o desaparecimento do câncer na laringe. Lula falou durante poucos minutos e anunciou que dentro de 15 dias estará preparado para ajudar a eleger os candidatos do PT nas eleições municipais deste ano, citando o ex-ministro da Educação e pré-candidato do PT à prefeitura da capital paulista, Fernando Haddad.

O evento, que reuniu Lula, Haddad e Marta, foi a inauguração do primeiro CEU em São Bernardo do Campo, que levará o nome da mãe da ex-primeira-dama Marisa Letícia, Regina Rocco Casa. Marca da gestão de Marta Suplicy em São Paulo (2001-2004), o primeiro CEU da cidade governada pelo PT atenderá 5,2 mil alunos na Vila São Pedro.

O clima no local era de campanha, com grande presença da população e da militância petista.