Marta e Alckmin mantêm empate após início da campanha--Ibope Nova pesquisa Ibope sobre a corrida pela prefeitura de São Paulo divulgada nesta quarta-feira indica que a ex-prefeita Marta Suplicy (PT) e o candidato tucano Geraldo Alckmin continuam empatados. Marta passou de 31 por cento para 35 por cento das intenções de voto, de junho para julho, enquanto Alckmin (PSDB) subiu de 25 por cento para 32 por cento. A margem de erro da pesquisa é de quatro pontos percentuais. O prefeito Gilberto Kassab (DEM) permanece em terceiro lugar, com 11 por cento, agora empatado com Paulo Maluf (PP), com o mesmo percentual. A sondagem, primeira depois do início oficial da campanha eleitoral em 6 de julho, foi encomendada ao Ibope pelo Sindicato das Empresas de Transportes de Cargas de São Paulo e Região (Setcesp). Em um eventual segundo turno, Alckmin bateria Marta por 50 por cento a 41 por cento das intenções de voto. Se a disputa fosse com Kassab, a petista venceria por 51 por cento a 36 por cento. E se os adversários forem Alckmin e Kassab, o tucano teria 59 por cento contra 22 por cento do atual prefeito. Dos três principais candidatos, Alckmin permanece com o menor índice de rejeição (13 por cento). Kassab tem 26 por cento e Marta, 31 por cento. O maior índice de rejeição é de Paulo Maluf, com 56 por cento. O instituto realizou 602 entrevistas entre os dias 12 e 14 de julho. (Reportagem de Carmen Munari)