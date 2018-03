Marta e Alckmin lideram disputa em São Paulo, diz Datafolha

Pesquisa Datafolha divulgada no SPTV da TV Globo nesta quinta-feira, 24, mostrou empate técnico no primeiro turno entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo Marta Suplicy (PT) e Geraldo Alckmin (PSDB). Na pesquisa, ela aparece com 36% contra 32% das intenções de voto dele. Em seguida, aparece o candidato do DEM, o atual prefeito Gilberto Kassab (DEM), com 11%. A margem de erro da pesquisa é de três pontos percentuais, para mais ou para menos. Veja Também: Pesquisa Ibope - São Paulo Conheça os candidatos nas principais capitais Calendário eleitoral das eleições deste ano Especial tira dúvidas do eleitor sobre as eleições Veja as regras para as eleições municipais O candidato do PP, Paulo Maluf, manteve os mesmos 8% da última pesquisa DataFolha, do dia 6 deste mês, seguido de Soninha Francine (PPS), com 2% e Ivan Valente (PSOL) e Ciro Moura (PTC) com 1% cada.Brancos e nulos registraram 6% e os que não souberam responder, 3%. A pesquisa encomendada pelo jornal Folha de S.Paulo e pela TV Globo também simulou um segundo turno entre os candidatos. Na disputa entre Marta e Alckmin, o tucano ganharia com 51% contra 43% da petista. Entre Marta e Kassab, ela sairia na frente com 52% contra 37% e em um eventual segundo turno com Alckmin e Kassab, o ex-governador registraria 62% contra 24% do atual prefeito. Foram ouvidos 1099 moradores da cidade de São Paulo, entre os dias 23 e 24 de julho. A pesquisa foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-SP) com o número 01500108-SPPE. Mais pesquisas Na última pesquisa Datafolha, a ex-ministra e ex-prefeita de São Paulo apareceu na liderança. Marta tinha 38% das intenções de voto, ex-governador Geraldo Alckmin (PSDB) com 31% e, em terceiro, o atual prefeito Gilberto Kassab (DEM), com 13% das preferências. A vereadora Soninha (PPS) tem apenas 1% das preferências. Já em pesquisa Ibope divulgada no último domingo e encomendada pelo Estado e TV Globo, a ex-prefeita aparece empatada na liderança pela disputa da prefeitura de São Paulo com Alckmin. Marta obteve 34% das intenções de voto e Alckmin, 31%. Kassab ficou com 10%, empatado tecnicamente com o deputado Paulo Maluf (PP), que teve 9 por cento. Soninha Francine (PPS) registrou 2%.