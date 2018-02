Marta e Alckmin fazem visitas; Kassab inaugura comitês Apesar do dia chuvoso em São Paulo, os candidatos à Prefeitura da capital paulista mantiveram suas agendas na manhã deste sábado. O candidato do PSDB, Geraldo Alckmin, realizou uma caminhada na região da Praça da Sé, acompanhado por parlamentares e militantes. Já o atual prefeito, Gilberto Kassab, do DEM, esteve na Casa de Beijing, localizada no Memorial da América Latina. A agenda da candidata do PT, Marta Suplicy, será iniciada durante a tarde, quando a ex-prefeita se encontrará com comunidades da zona leste. A caminhada será iniciada em Sapopemba, onde ela deve apresentar propostas para a região. Em seguida, a candidata deve se encontrar com vereadores. Também no início da tarde deste sábado, o prefeito Gilberto Kassab deve participar da inauguração de comitês de campanha em Campo Limpo e Cidade Ademar. Às 16 horas, o candidato tem agendada a presença em um congresso religioso na região do Capão Redondo. Alckmin, por sua vez, realizará uma caminhada na região do Jardim Pantanal, na zona sul da capital. O encontro está previsto para as 14 horas. Durante a manhã, o candidato precisou antecipar em uma hora sua agenda, para as 10 horas na Praça da Sé, com receio de que a chuva aumentasse. Já o candidato do PP, Paulo Maluf, caminhou por uma feira na região do Grajaú, ao lado de candidatos a vereador e lideranças da região. O encontro foi iniciado em uma padaria, onde o ex-prefeito tomou café. Em seguida, já durante a caminhada e sob leve garoa, Maluf tomou caldo de cana. Acompanhado de ritmistas, o candidato foi diversas vezes indagado a respeito de soluções para o trânsito de São Paulo.