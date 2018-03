Marta e Alckmin evitam criticar atitude do rival

De olho no voto do eleitorado menos abastado, os dois principais candidatos à Prefeitura de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB) e Marta Suplicy (PT), tiveram a mesma reação diante da medida do adversário, prefeito Gilberto Kassab (DEM), de ampliar o tempo de gratuidade do bilhete único. Ambos evitaram criticar a medida anunciada período eleitoral. "Acho que o prefeito tem o direito de tomar as medidas que considera importantes. Aquilo que beneficiar a população tem todo o meu apoio", disse Alckmin. Marta também apoiou a mudança, apesar de considerar o anúncio eleitoreiro. "Não faz mal que seja eleitoreiro, porque quem tinha que pagar dois bilhetes agora vai pagar um só", afirmou a petista, que teve o bilhete único como bandeira de sua campanha à reeleição em 2004. Alckmin pisou em ovos quando perguntado se a medida teria vinculação com as urnas e a queda do prefeito nas pesquisas. "A minha conversa é direto com a população. Não vamos nos preocupar com críticas", desconversou. A população das regiões mais afastadas da cidade será a maior beneficiada pela mudança. É nesse segmento do eleitorado que Marta tem maior força e que Alckmin busca votos para reduzir a distância da petista no primeiro turno. Com ironia, Marta acrescentou que "apreciaria" se Kassab voltasse atrás em mudanças feitas por ele, como o limite de quatro viagens por tarifa ou a proibição de recarga na catraca. "Ele foi perverso com o povo." Logo depois, em entrevista, ela completou: "Não precisava ter chegado tão perto da eleição e do mau desempenho para incrementar o bilhete único". Há menos de uma semana, Marta havia anunciado a intenção de estender em meia hora o tempo de uso do bilhete. FRASE Marta Suplicy Candidata do PT ?Não faz mal que seja eleitoreiro, porque quem tinha que pagar dois bilhetes agora vai pagar um só?