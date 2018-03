Marta e Alckmin confirmam presença em debate da Band dia 31 O primeiro debate de TV com os candidatos à prefeitura de São Paulo será realizado na próxima quinta-feira na Rede Bandeirantes. Os oito candidatos convidados, dos 11 que participam da disputa, confirmaram presença. Marta Suplicy (PT) e Geraldo Alckmin (PSDB), que lideram as pesquisas de intenção de votos, vão participar do programa da Bandeirantes marcado para ter início às 22h, com término em torno de meia-noite. Gilberto Kassab (DEM), atual prefeito de São Paulo, Paulo Maluf (PP), Soninha Francine (PPS), Ivan Valente (PSOL), Ciro Moura (PTC) e Renato Reichmann (PMN) também estarão no debate. A mediação será do jornalista Boris Casoy e o programa terá cinco blocos com perguntas da produção, questões entre os adversários e de jornalistas da emissora. Por último, os candidatos farão suas considerações finais. "Esperamos que o debate seja em torno de questões programáticas, uma vez que os problemas de São Paulo são graves demais para a população", disse o diretor de jornalismo da Bandeirantes, Fernando Mitre. Antes do primeiro turno, marcado para 5 de outubro, estão programados outros quatro debates nas emissoras de TV: Gazeta, 24 de agosto; outro na Bandeirantes, em 28 de agosto; Record, 28 de setembro; e Globo, 2 de outubro. Segundo suas assessorias, Marta e Alckmin confirmaram que vão participar dos programas da Bandeirantes e da Globo. Com as emissoras Record e Gazeta as equipes dos dois candidatos estão em negociações, mas não há garantia de presença até agora. Kassab, em terceiro nas pesquisas, tem outra postura. Ainda pouco conhecido da maioria dos paulistanos, está aberto a aceitar todos os convites que receber. Tanto que o prefeito marcou presença no debate realizado pelo portal de Internet IG no dia 17 de julho, enquanto Marta e Alckmin se recusaram a comparecer. Para um provável segundo turno, agendado para 26 de outubro, estão previstos debates na Bandeirantes (9 de outubro), Gazeta (19 de outubro) e Globo (24 de outubro). Em geral, dado o grande número de concorrentes, a tendência é deixar de escalar candidatos que têm baixa ou nenhuma pontuação nas pesquisas de intenção de voto, mas as emissoras têm de respeitar as normas eleitorais. A resolução 22.718 do Tribunal Superior Eleitoral assegura a presença de candidatos com representação na Câmara dos Deputados. Os jornais Folha de S.Paulo e O Estado de S.Paulo também prevêem sabatinas individuais com os principais candidatos marcadas para setembro.