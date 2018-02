Marta diz que Vale Cultura não será obrigatório

Segundo a ministra, o País viverá uma ''turbulência boa'' na cultura com a introdução do Vale Cultura, implementação do CEU das Artes e o aprimoramento do Sistema Nacional de Cultura. "Esse será o arcabouço da inclusão social na cultura", afirmou.

Marta falou ainda que o objetivo do governo é que até o final de junho o projeto do Vale Cultura seja sancionado para que os cartões sejam distribuídos no segundo semestre deste ano. Segundo a ministra, a Pasta pretende preparar uma campanha de sensibilização de adesão. "Vamos entrar com uma campanha muito forte na TV para que trabalhadores e empresas possam aderir ao programa", afirmou.

O ex-ministro do Desenvolvimento Luiz Fernando Furlan, presente ao evento, elogio a iniciativa do Vale Cultura. Segundo ele, a iniciativa tem tudo para ser bem-sucedida e o mercado vai se adaptar. "Tem a ver com a demanda criada pelo Bolsa Família", afirmou.

Marta reforçou que o mercado cultural vai se adaptar ao Vale Cultura e o instrumento quer fazer com que pessoas que não costumam consumir cultura passem a "estarem em lugares onde nunca estiveram".

A ministra disse ainda que espera ''celebrar'' também no final de junho, no âmbito da lei de direito autoral, a possibilidade de traduzir livros para o braile. "É um protagonismo importante na área de direitos humanos."