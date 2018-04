Marta diz que resultado de pesquisa é positivo para o PT

A senadora Marta Suplicy (PT-SP) disse nesta segunda-feira, 12, que o resultado da pesquisa Datafolha sobre a eleição municipal de 2012 em São Paulo é positivo para o seu partido, mas ainda é uma fotografia do momento, distante do período eleitoral. "É uma pesquisa muito antes do processo de verdade. São pinceladas de um momento, não são nem uma fotografia", comentou ela, que participa de uma reunião da corrente Novo Brasil, a principal ala do PT.

Marta não se surpreendeu com o índice de rejeição do ex-governador José Serra (PSDB), que segundo o Datafolha não teria o voto de 35% dos paulistanos. Ainda assim, a senadora aposta na candidatura do tucano para a Prefeitura de São Paulo, no ano que vem. "Acredito que ele ainda é o candidato (do PSDB)", disse.

Sobre o poder de influência do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre o eleitorado paulistano, Marta acredita que os números são mais do que positivos para o PT. De acordo com a mostra, Lula influencia o voto de, pelo menos, 48% dos eleitores. "Fiquei satisfeita com o poder de influência do Lula, acho que é extremamente positivo para o PT. Agora vamos ver como isso se desenrola."