Marta diz que PSDB vive disputa interna A ministra do Turismo, Marta Suplicy, afirmou em São Vicente, na Baixada Santista, que o fato de o PSDB estar aguardando a definição do candidato petista à Prefeitura de São Paulo para somente depois escolher o seu próprio candidato mostra que os tucanos estão "brigando entre eles e jogando a culpa no PT". Segundo ela, as negociações para que ela seja candidata "continuam na mesma postura e na mesma conversa de sempre".