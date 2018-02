Marta diz que Lula apoiará campanha oportunamente A candidata do PT à Prefeitura de São Paulo, Marta Suplicy, afirmou neste sábado (9) que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva começará a participar de sua campanha no momento em que o partido avaliar como adequado. O candidato do PSDB, Geraldo Alckmin, realizou neste sábado uma caminhada na região da Praça da Sé, acompanhado por parlamentares e militantes. Já o atual prefeito, Gilberto Kassab, do DEM, esteve pela manhã na Casa de Beijing, localizada no Memorial da América Latina. À tarde, visitou a Universidade Adventista de São Paulo, na Estrada de Itapecerica. O candidato do PP, Paulo Maluf, caminhou de manhã por uma feira na região do Grajaú, ao lado de candidatos a vereador e lideranças da região. Já a candidata Soninha Francine, do PPS, encontrou-se com a coordenação do Movimento Nacional de Mulheres do partido, no período da manhã. Partidos pequenos Os candidatos de partidos pequenos à Prefeitura de São Paulo dividiram-se entre campanha de ruas e entrevistas a veículos de comunicação neste sábado. Pela manhã, o candidato do PSOL, Ivan Valente, participou de uma entrevista na TV Bandeirantes. À tarde, fez campanha na praça Benedito Calixto, localizada no bairro de Pinheiros, onde aos sábados tradicionalmente ocorre uma feira de antiguidades e artesanato. Já o candidato Levy Fidélix, do PRTB, gravou um programa para a Rádio Bandeirantes na parte da manhã. A partir do meio-dia, participou de carreata. Edmilson Costa, do PCB, reuniu-se com trabalhadores da indústria química, em encontro organizado pelo Sindicato dos Químicos Unificados, em Osasco. Na pauta, estiveram temas como as relações de trabalho e concentração industrial. Renato Reichmann, do PMN, visitou uma sinagoga na região da Avenida Paulista pela manhã. À tarde, fez campanha em bairros da zona Leste da cidade. Anaí Caproni, do PCO, por sua vez, participou de atividades internas do partido relacionadas à organização da campanha eleitoral. As assessorias de imprensa dos demais candidatos não foram encontradas pela Agência Estado.