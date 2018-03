Marta diz que lista da AMB prejudica 'candidatura idônea' A candidata do PT à Prefeitura de São Paulo, Marta Suplicy, acusou a Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB) de irresponsabilidade por divulgar hoje a lista de candidatos com "ficha suja" - que respondem processo na Justiça. "Acho um absurdo o nível de falta de responsabilidade", disse Marta depois de uma caminhada pela zona leste da cidade. "Isso prejudica uma candidatura idônea." O documento da entidade mostra que Marta responde a dois processos, um criminal e outro por infringir a lei de licitações. Questionada, a candidata disse desconhecer quais ações apareciam na lista. A coligação "Uma Nova Atitude por São Paulo" (PT, PCdoB, PSB, PDT, PRB e PTN), que apóia a candidata da petista, informou, em nota, que estuda tomar medidas judiciais contra a AMB. Para a coligação, o documento atinge "de forma injusta a imagem de Marta" e a decisão de divulgá-lo foi "arbitrária, tendenciosa e leviana". Na visão dos correligionários da candidata, a lista a prejulga, já que os processos judiciais citados ainda não foram sentenciados. "Uma das regras sagradas do Direito é que ninguém pode ser considerado culpado antes de julgamento definitivo e de dispor de amplo direito de defesa", defendem os partidos, no comunicado.