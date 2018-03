Marta diz que candidatura Haddad ganha força em SP Ao anunciar hoje sua saída da disputa petista pela Prefeitura de São Paulo, a senadora Marta Suplicy admitiu que o nome do ministro da Educação, Fernando Haddad, ganha força e que, embora não tenha definido quem apoiará em uma eventual prévia do partido, estará ao lado de quem for o escolhido para concorrer à sucessão do prefeito Gilberto Kassab (PSD). "Tudo indica que vai ser o Haddad", afirmou a senadora, em entrevista na sede do Diretório Nacional do PT, na capital paulista. "A candidatura que o PT escolher eu vou me dedicar", completou, visivelmente emocionada.