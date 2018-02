Marta deve estrear com mensagem de Lula

Primeira a aparecer na propaganda eleitoral dos candidatos a prefeito, a petista Marta Suplicy já garantiu o reforço de seu maior cabo eleitoral no programa de televisão. A confirmação só veio na última hora, mas o presidente Luiz Inácio Lula da Silva comprometeu-se no final da semana passada a gravar uma mensagem que deverá ser incluída já no primeiro programa. A expectativa entre petistas é de que Lula destaque as passagens da petista pela prefeitura e pelo Ministério do Turismo. E, principalmente, diga que ela fará em São Paulo o que ele próprio faz na esfera federal. Na última semana, o marqueteiro João Santana manteve sigilo sobre do programa. "Nosso programa será marcante na forma, consistente e propositivo no conteúdo, sem fugir do embate político, que é a essência de qualquer campanha", afirmou, na única declaração que aceitou dar sobre o tema, encaminhada por e-mail pela assessoria de imprensa. O PT também não permitiu que Marta fosse fotografada durante as gravações. Aliados garantem que Marta manterá o foco propositivo. Mas o PT guarda na manga armas para programas futuros, dependendo do tom adotado por rivais. Contra Geraldo Alckmin (PSDB), não foi descartado o uso do caso do "buraco do metrô". Contra o prefeito Gilberto Kassab (DEM), poderá ser lembrado o caso em que o ele xingou de "vagabundo" um homem que protestava contra a Lei Cidade Limpa.