Marta defende Dilma e diz que Gabeira foi sequestrador

Num discurso a militantes petistas da zona leste de São Paulo, acompanhada do pré-candidato ao governo, Aloizio Mercadante, Marta insinuou que Gabeira, aliado dos tucanos no Rio de Janeiro, estaria mais exposto a críticas por sua participação na luta armada que Dilma. "Todo mundo aqui já ouviu falar do Gabeira? A maioria. Pois é. Vocês notaram, Aloizio, que do Gabeira ninguém fala? Esse sim sequestrou. Eu não estou desrespeitando ele, ao contrário, mas ele sequestrou. Ele era o escolhido para matar o embaixador. Ninguém fala porque o Gabeira é candidato ao governo do Rio e se aliou com o PSDB. Então ninguém fala", disse a petista, pré-candidata ao Senado na chapa com Mercadante.

A estratégia de trazer Gabeira para o debate foi vista com receio por aliados da petista. Segundo alguns de seus interlocutores, ela fez as afirmações "no calor do discurso".

Marta disse que foi questionada por um de seus filhos sobre o passado de Dilma. "Outro dia meu filho chegou e falou:''Mamãe, é verdade que a Dilma sequestrou pessoas e assaltou bancos? E eu falei para ele: de onde você tirou isso? E ele: ah, está na internet. O tempo inteiro na internet", disse a petista.

"A Dilma pertenceu a uma organização na época da ditadura. E isso, gente, não merece desqualificação. Merece respeito. Porque alguém com 20 anos que põe a sua vida em risco para defender a liberdade do País, que é presa e torturada durante três anos, merece nosso respeito", defendeu.

Mandela

Com estilo professoral, a ex-prefeita de São Paulo disse que os militantes precisam estar "preparados" para responder às críticas contra Dilma, e citou a comparação feita pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva entre Nelson Mandela e a ex-petista no programa partidário de rádio e televisão.

"Todo mundo viu na TV? O Lula não quis dizer que ela tem a mesma estatura do Mandela. Poderá vir a ter, daqui a oito anos. O que ele quis dizer é que o Mandela lutou contra a ditadura lá, que era o apartheid, e ficou 27 anos na cadeia por uma coisa que ele acreditou. E ela, com 20 anos de idade, lutou contra a ditadura e ficou três anos na cadeia. O que ele quis dizer com isso? Que pessoas que vão para uma cadeia por ideologia são pessoas de luta, dignas. E isso é que cada militante aqui vai ter que peitar, porque vão tentar desqualificar a nossa candidata."