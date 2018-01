Marta defende alternativas locais contra exclusão social A prefeita de São Paulo, Marta Suplicy, disse hoje, na abertura do Fórum de Autoridades Locais, que programas como os de renda mínima, microcrédito e saúde da família, além do orçamento participativo, são conquistas de governos municipais progressistas que surgem como alternativas à exclusão social. Admitiu, no entanto, que são insuficientes para reverter todo o quadro de pobreza e fome existente no mundo. Para isso seriam necessárias novas políticas econômicas internacionais e nacionais, salientou. Marta criticou os "conservadores" que acusam os participantes do evento de serem antiglobalizantes ao mesmo tempo em que concordam com os países que se recusam a assinar cláusulas ambientais mundiais e protegem seus mercados. "A globalização também tem vantagens", reconheceu, destacando que uma delas é provocar, como resposta, a atuação conjunta de administradores e entidades que lutam para reverter as prioridades econômicas internacionais, como, por exemplo, as diversas associações de prefeituras surgidas nos últimos anos. A prefeita foi uma das quatro painelistas que falaram após a palestra do ex-presidente de Portugal, Mario Soares, para um público de mais de 500 pessoas. Os outros foram os prefeitos de Buenos Aires, Aníbal Ibarra; de Paris, Bertrand Dellanoë; e de Roma, Walter Veltromi, mediados por Tarso Genro, de Porto Alegre.