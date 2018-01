Marta critica PT e afirma que partido errou ao 'flertar' com Kassab

A senadora Marta Suplicy (PT) criticou a condução das negociações eleitorais de seu partido em São Paulo e voltou a afirmar que a sigla errou ao "flertar" com o PSD do prefeito Gilberto Kassab. Para a ex-prefeita da capital, o PT perdeu o apoio de aliados para os tucanos depois de ter se precipitado ao abrir um diálogo com Kassab, a quem ela considera um adversário.

"No processo eleitoral de São Paulo, é preciso reconhecer que erramos. Fomos precipitados", escreveu Marta em sua página no Twitter. "Ficamos flertando com adversário enquanto nossos tradicionais aliados migraram para o lado deles", completou.

A senadora sempre foi uma dura crítica das negociações com Kassab. No início de fevereiro, ela diz que não poderia se comprometer a participar da campanha de Haddad enquanto houvesse negociações entre o PT e o PSD, pois temia "acordar de mãos dadas" com o prefeito paulista.

Depois de meses de negociações, Kassab oficializou seu apoio ao ex-governador José Serra (PSDB), que até a semana passada resistis a entrar na disputa.