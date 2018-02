Marta critica escolha de Feliciano para Direitos Humanos A ministra da Cultura, Marta Suplicy, disse nesta terça-feira ter ficado "indignada" com a eleição do deputado federal e pastor Marco Feliciano (PSC-SP) para a presidência da Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara. Para Marta, a escolha é uma "mancha" na história do Congresso Nacional. "Eu fiquei indignada porque nós caminhamos para um retrocesso muito grande na questão dos direitos humanos quando uma pessoa com a história de falas completamente fora dos direitos humanos é eleita para presidir uma comissão desse nível de importância para a Câmara e o Brasil", disse a ministra. "É uma mancha para o Congresso a eleição de uma pessoa com esse perfil", emendou.