Marta atribui Ibope a mulheres e comparação com Kassab

Na véspera da estréia da propaganda eleitoral na TV, a candidata Marta Suplicy (PT) afirmou que seu desempenho na pesquisa Ibope, com 15 pontos acima do adversário Geraldo Alckmin (PSDB), se deve ao aumento da preferência da classe média e das mulheres, além da comparação de sua gestão (2001-2004) com a do prefeito Gilberto Kassab(DEM). "Uma porcentagem, sim (da classe média). Eu achei também muito interessante, uma porcentagem bastante acentuada de mulheres (na pesquisa). Me deu muito prazer porque acredito que a vida inteira me empenhei muito na defesa dos direitos da mulher. Me deixou muito satisfeita", afirmou Marta a jornalistas após reunião com dirigentes da Federação Paulista de Futebol. O encontro teve como tema principal os preparativos para a Copa do Mundo de 2014, que será realizada no Brasil e deve ter a cidade de São Paulo como uma das sedes. A classe média é apontada como responsável, em grande medida, por sua derrota na tentativa de reeleição de 2004. Marta acredita também que a liderança na pesquisa é fruto de comparação. "Há uma boa lembrança da nossa gestão, apesar dos erros, das dificuldades. A população está percebendo que nós administramos com 15 bilhões de reais e hoje tem 10 bilhões de reais a mais (no orçamento da prefeitura)", disse. "E o que está sendo feito com 10 bilhões a mais com qualidade para as pessoas?" Questionada se este desempenho vai levar a um crescimento nos ataques por parte dos adversários, Marta, num primeiro momento, disse que "tem que esperar para ver o que acontece". Em seguida, ao afirmar que não compareceria a um debate programado pela TV Gazeta, que acabou cancelado, afirmou que "ataque vai ser todo dia". A campanha de Kassab deve centrar as críticas na ex-prefeita, comparando os dois desempenhos, e, ao mesmo inicialmente, poupar Alckmin, cujo partido, o PSDB, faz parte da atual gestão. Marta declarou ainda que trabalha com a realização dos dois turnos da eleição e que entende que os simpatizantes torçam para a vitória no primeiro turno. BRASIL X ARGENTINA A vista de Marta junto aos dirigentes de clubes de futebol foi realizada logo após a partida em que o Brasil perdeu para a Argentina, na Olimpíada de Pequim. "É animador falar aqui em um momento em que o Brasil está jogando", disse Marta ao abrir o discurso. Assim que ficou sabendo do resultado de 3 x 0 para a Argentina repetiu "Que animador, né?", mas em tom de lamentação. Durante a entrevista, voltou ao jogo: "Dia triste, acho que está todo mundo muito chateado com o que aconteceu." E remeteu o resultado a sua vida pessoal: "Eu tenho um argentino em casa", referindo-se a Luis Favre, seu marido. (Reportagem de Carmen Munari)