Marta aposta em novo comício com Lula para crescer

O comando da campanha de Marta Suplicy à Prefeitura de São Paulo aposta no comício que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva fará no sábado, em Vila Nova Cachoeirinha, para reverter o recuo de quatro pontos porcentuais da candidata do PT, revelado na última pesquisa Ibope para o Estado e a TV Globo. Lula vai reforçar a campanha da ex-ministra do Turismo pela segunda vez, em menos de um mês, mas agora o cenário é diferente. Motivo: o prefeito Gilberto Kassab (DEM), que concorre à reeleição, começou a subir na preferência do eleitorado. Marta lidera a disputa, mas o crescimento de Kassab, que hoje está em situação de empate técnico com o ex-governador Geraldo Alckmin (PSDB), deixa a equipe petista apreensiva. Além de pegar carona na popularidade de Lula, a estratégia de Marta prevê o aumento do bombardeio na direção do prefeito. A organização do comício com Lula, na esquina das avenidas Inajar de Souza com General Penha Brasil (zona norte), foi o principal assunto da reunião de ontem da coordenação de campanha da candidata. Dirigentes do PT mandaram confeccionar 25 mil exemplares de panfletos, que ontem mesmo começaram a ser distribuídos em Vila Nova Cachoeirinha, chamando os eleitores para o "grande comício" de Marta com o presidente, às 10 horas do sábado. "Lula garante que Marta vai contar com todo o apoio do governo federal, e não há nada melhor que essa afinidade para a cidade", diz um trecho do panfleto, em que a candidata e o presidente aparecem de mãos dadas. Ontem, Marta disse que vê na popularidade do presidente uma chance de impulsionar a campanha na reta final. "O presidente, com 64% de aprovação no Brasil, ajuda. E vejo que os outros ficam muito incomodados", afirmou a petista. Além de subir no palanque de Marta, Lula também vai participar de um desfile em carro aberto, como fez no último dia 30, quando pediu votos para a ex-ministra na zona leste. REAÇÃO Embora a ascensão de Kassab já fosse esperada pela equipe de Marta, a cúpula da campanha avalia que é hora de imprimir tom mais vigoroso nas estocadas ao prefeito. A ordem é tentar descolar a imagem de Kassab da gestão de José Serra (PSDB), um governador bem avaliado, e explorar o que o PT vem chamando de "recomposição" do prefeito com Paulo Maluf, candidato do PP que tem alto índice de rejeição. Detalhe: o PP de Maluf integra a base de apoio de Lula. "No último debate da TV Bandeirantes ficou muito clara essa aproximação dos dois e se formou um campo anti-Marta", afirmou o deputado Carlos Zarattini, coordenador da campanha do PT. "Temos propostas tão boas que Kassab copia todas: propusemos a qualificação no CEU (Centro Educacional Unificado) e o prefeito agora também propõe isso, sugerimos as Policlínicas e ele começou a falar no AMA Especialidades", provocou Zarattini. Ontem Marta deu um sinal de como pretende aumentar o tom dos ataques a Kassab. Num encontro no Sindicato das Costureiras, ela também acusou o prefeito de copiar propostas como a redução do Imposto Sobre Serviços (ISS) e o aumento do tempo de uso do Bilhete Único. "Ele não tem criatividade nem capacidade de inovar mesmo." Mais tarde, em reunião com profissionais da saúde, as críticas foram mais intensas. Dessa vez, Marta acusou Kassab de esconder problemas da cidade. "É tudo maquiagem. O que vemos na televisão não é a realidade." A campanha do prefeito reagiu aos ataques em nota: "Kassab tem competência administrativa e realizações que desagradam à campanha da Marta, mas são aprovadas pela população da cidade, como mostram as pesquisas". Pesquisas encomendadas pelo publicitário João Santana, que assina programas eleitorais de Marta, indicam que o adversário da ex-ministra, no segundo turno, tende a ser Kassab. O discurso oficial do PT é que o prefeito seria um rival mais fácil de enfrentar, mas, nos bastidores, petistas admitem que não é bem assim e temem uma "briga muito dura" com o prefeito. Kassab tem, hoje, rejeição maior do que a de Alckmin, mas esse índice vem caindo, segundo as pesquisas. Não é só: ele conta com o poderoso apoio de Serra e com a máquina da prefeitura. No diagnóstico do comando da campanha de Marta, se Alckmin não for para o segundo turno, o PSDB ficará quebrado e o PT terá de disputar com unhas e dentes os votos do tucanato. "O que está ocorrendo agora é uma guerra, porque Alckmin sumirá do mapa se não passar dessa etapa", disse Zarattini.