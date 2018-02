Marta aposta em CEUs e Alckmin promete hospitais A candidata do PT à Prefeitura de São Paulo, Marta Suplicy, focou hoje o tema educação em sua campanha. Na Plenária Regional dos Trabalhadores - ela dividiu o palanque com o ministro da Educação, Fernando Haddad -, Marta prometeu aperfeiçoar o uso dos CEUs na periferia. Após a plenária, Marta caminhou pelo comércio de Paraisópolis. "Vamos à vitória que está pintando ali na esquina", bradou aos favelados de Paraisópolis, logo depois de ser informada sobre os resultados da nova pesquisa de intenção de voto que a coloca em primeiro lugar na disputa pela Prefeitura de São Paulo. O candidato do PSDB, Geraldo Alckmin, por sua vez, priorizou o tema da saúde. Alckmin visitou o hospital de Ermelino Matarazzo, que, nas palavras do candidato, é "uma espécie de HC da zona Leste". Lá, anunciou como prioridade a reforma do hospital, com ampliação de 30 leitos e duas novas salas de cirurgia. Ele também prometeu construir três novos hospitais em São Paulo, caso seja eleito prefeito. O primeiro deles seria na zona Leste. "Deve ser em São Mateus/Iguatemi", disse. Depois da visita ao hospital, Alckmin percorreu o comércio local de Ermelino Matarazzo, onde tomou café, entrou em lojas e até em um centro de beleza. Em seguida, cumpriria agenda na Ponte Rasa, na mesma região. Ainda está prevista sua visita à Bienal do Livro, à Praça Benedito Calixto (região de Pinheiros) e um encontro com deficientes auditivos. A agenda do prefeito e candidato à reeleição, Gilberto Kassab (DEM), também contou com o tema da deficiência física. Kassab percorreu, com cerca de 15 usuários de cadeiras de rodas, as calçadas da avenida Paulista adaptadas para o tráfego de portadores de deficiência física. No final da tarde, o candidato participará da comemoração do Centenário da Imigração Okinawana no Brasil. O candidato do PP, Paulo Maluf, não teve agenda de campanha neste sábado. Ele participou apenas da cerimônia de primeira comunhão de seus três netos na Igreja São José, no Jardim Europa.