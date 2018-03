Marta anuncia decisão sobre candidatura na quinta

Há rumores de que Marta desistirá da disputa pelo cargo, que aumentaram depois do apelo feito pela presidente Dilma Rousseff, antes de embarcar para a Europa, ontem. O pedido para que a ex-prefeita abrisse mão da disputa em São Paulo foi confirmado hoje pela ministra-chefe da Secretaria de Comunicação Social, Helena Chagas.

Embora a assessoria da senadora não confirme a desistência, mas apenas a entrevista marcada para quinta-feira, petistas consultados pela reportagem afirmam que o abandono da disputa já é esperado. Segundo eles, Marta estava cada vez mais isolada dentro do partido e não teria chances de vitória em prévias contra o ministro da Educação, Fernando Haddad, preferido do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Lula, inclusive, tem trabalhado intensamente pelo nome do ministro.