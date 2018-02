Marta amplia liderança em disputa em SP, segundo Datafolha Marta Suplicy (PT) ampliou a liderança das intenções de voto para a Prefeitura de São Paulo, abrindo 17 pontos sobre Geraldo Alckmin (PSDB), segundo pesquisa Datafolha divulgada neste sábado. A ex-ministra tem 41 por cento das intenções, contra 24 por cento do tucano. Em terceiro lugar está o atual prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab (DEM), com 14 por cento das intenções de voto. Kassab e Paulo Maluf (PP) estão tecnicamente empatados, já que o deputado federal tem 9 por cento e a margem de erro da pesquisa é de três pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa foi feita entre quinta-feira e sexta-feira. Na anterior, de 23 a 24 de julho, Marta tinha 36 por cento dos votos, contra 32 de Alckmin, 11 por cento de Kassab e 8 por cento de Maluf. A última pesquisa Ibope, divulgada em 15 de agosto, mostrou números similares aos deste sábado do Datafolha: Marta com 41 por cento e Alckmin com 26 por cento A pesquisa deste sábado mostrou ainda que em um eventual segundo turno entre Marta e Alckmin, a petista teria 49 por cento dos votos, contra 44 por cento. É a primeira vez que a sondagem aponta Marta vencendo Alckmin no segundo turno. Contra Kassab, Marta ganharia o segundo turno com 55 por cento dos votos contra 35 por cento do atual prefeito. Alckmin também venceria de Kassab, por 57 a 28 por cento. O Datafolha ouviu 1.093 pessoas.