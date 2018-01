Marta afirma que PT errou ao 'flertar' com Kassab A senadora Marta Suplicy (PT) criticou a condução das negociações eleitorais de seu partido em São Paulo e voltou a afirmar que a sigla errou ao "flertar" com o PSD do prefeito Gilberto Kassab. Para a ex-prefeita da capital, o PT perdeu o apoio de aliados para os tucanos depois de ter se precipitado ao abrir um diálogo com Kassab, a quem ela considera um adversário.