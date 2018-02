Marrey: 3 mil famílias registradas em SP aguardam terra O secretário estadual de Justiça e da Cidadania, Luiz Antônio Guimarães Marrey, informou que no Estado de São Paulo estão cadastradas 3 mil famílias aguardando acesso a terras. Após participar da instalação do I Congresso de Direito Agrário, na capital paulista, Marrey condenou com veemência as ações violentas do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), citando a devastação em uma grande propriedade da Cutrale no interior, no início de outubro.