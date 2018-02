Marqueteiros querem Serra e Aécio juntos na TV

Luiz Gonzalez, ligado a Serra, e Paulo Vasconcelos, responsável por campanhas de Aécio, reuniram-se na quarta-feira pela primeira vez em São Paulo. Juntos começaram a esboçar o roteiro do programa nacional do PSDB que vai ao ar no dia 3 de dezembro. O ápice do programa seria uma cena rápida, de cerca de um minuto, em que Serra e Aécio apareceriam juntos.

A proposta depende ainda do aval dos governadores, que levarão em consideração a leitura política que será feita da imagem. Aécio é pressionado por parte do PSDB para ser vice numa chapa encabeçada por Serra. O governador mineiro, porém, quer concorrer à Presidência e, com a ajuda de aliados, como o DEM, pressiona o partido para que antecipe o processo e defina o candidato até janeiro de 2010 - assim, teria mais tempo para tornar o seu nome competitivo. Serra resiste, alegando que é sensato estabelecer março como prazo. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.