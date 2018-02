Marqueteiro não acredita em transferência de voto O estrategista que comandou a vitoriosa campanha à presidência dos Estados Unidos do democrata Barack Obama, Jason Ralston, disse hoje na capital paulista que não acredita em transferência de voto. "A popularidade de um líder não é transferível para um candidato", afirmou ao ser questionado sobre o cenário brasileiro para as eleições de 2010. Mesmo com índice recorde de popularidade, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem se esforçado para pôr em evidência a sua candidata à sucessão, a ministra Dilma Rousseff.