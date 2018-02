Marisa Serrano vai presidir CPI dos Cartões Corporativos O líder do PSDB no Senado, Arthur Virgílio (AM), anunciou hoje que a senadora Marisa Serrano (PSDB-MS) irá presidir a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) Mista que irá investigar o uso irregular dos cartões corporativos pelo Executivo Federal. O relator da comissão será o deputado Luiz Sérgio (PT-RJ). O acordo para o comando compartilhado da CPI entre governo e oposição foi anunciado no início da tarde de hoje pelo líder do governo no Senado, Romero Jucá (PMDB-RR). Ele ainda afirmou que o governo não havia feito nenhuma imposição para o PSDB escolher o presidente da CPI.