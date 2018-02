Marisa Serrano vai presidir CPI dos cartões corporativos

O líder do PSDB no Senado, Arthur Virgílio (AM), anunciou nesta quarta-feira, 27, que a senadora Marisa Serrano (PSDB-MS) irá presidir a CPI mista que irá investigar o uso irregular dos cartões corporativos. O relator será o deputado Luiz Sérgio (PT-RJ). Veja também: Entenda a crise dos cartões corporativos Jarbas recusa convite do PSDB para presidir CPI dos cartões Após leitura, Senado instala CPI mista dos cartões Acordo dá presidência da CPI mista dos cartões ao PSDB O acordo para o comando compartilhado da CPI entre governo e oposição foi anunciado no início da tarde pelo líder do governo no Senado, Romero Juca (PMDB-RR). A discussão em torno do comando da comissão levou os líderes de partidos de oposição no Senado a protocolar na semana passada um novo pedido de criação de CPI, só com senadores, sobre o mesmo assunto. Os oposicionistas queriam, dessa forma, que o governo cedesse em lhes dar o comando da CPI Mista.Para Jucá, "não faz sentido" a criação de duas CPIs para investigar o mesmo caso. Mais cedo, o senador Jarbas Vasconcelos (PMDB-PE) anunciou em plenário que recusou o convite do líder do PSDB, para presidir a CPI. Marisa Serrano ganhou destaque no ano passado, quando participou do trio de relatores do primeiro processo contra o então presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL). Junto a Renato Casagrande (PSB-ES), Marisa recomendou a cassação do senador, mas o texto foi derrotado no plenário e Renan, absolvido.