Marisa Serrano refuta hipótese de crise interna no PSDB A vice-presidente da Executiva Nacional do PSDB, senadora Marisa Serrano (MS), afirmou hoje, em nota à imprensa, que discorda de declarações recentes de dirigentes regionais do partido sobre disputa entre tucanos mineiros e paulistas e afirma que "esse tipo de atitude não contribui em nada para o fortalecimento e a unidade do partido". Conforme noticiado hoje pelo jornal O Estado de S. Paulo, "a disputa de poder entre tucanos de São Paulo e de Minas Gerais ganhou contornos de batalha ostensiva".