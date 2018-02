Marisa Letícia visita Alencar no hospital em SP A primeira-dama Marisa Letícia Lula da Silva visitou hoje o presidente em exercício, José Alencar, no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, que está internado desde sábado para tratamento de um quadro infeccioso. Mesmo internado, Alencar está no exercício da Presidência por causa da viagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à Guatemala e Cuba.