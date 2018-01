Marisa Letícia segue sedada e com condições clínicas 'inalteradas'

A ex-primeira-dama Marisa Letícia Lula da Silva segue internada na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, com "condições clínicas e neurológicas inalteradas", de acordo com boletim médico divulgado na tarde deste domingo, 29.

Na última terça-feira, 24, a esposa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva deu entrada no hospital com um quadro de hemorragia cerebral por ruptura de um aneurisma. Marisa Letícia foi submetida a um procedimento cirúrgico para estancar o sangramento e seguirá em tratamento intensivo por tempo indeterminado.

As equipes médicas que a acompanham são coordenadas pelo médio Roberto Kalil Filho, que costuma atender a família de Lula, além dos médicos Milberto Scaff, Marcos Stávale e José Guilherme Caldas.