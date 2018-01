Marisa Letícia representará Lula no Sambódromo em SP A ex-primeira dama, Marisa Letícia, irá neste sábado ao sambódromo do Anhembi representar seu marido, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que se recupera do tratamento de radioterapia ao qual foi submetido no combate a um câncer na laringe. A informação é do vereador José Américo (PT-SP), que esteve no camarote da Prefeitura de São Paulo, no sambódromo do Anhembi.