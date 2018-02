Mário Moysés é confirmado na presidência da Embratur Em meio às discussões sobre a ocupação de cargos no segundo escalão do governo federal, Mário Augusto Lopes Moysés, nome ligado ao PT, foi confirmado no cargo de presidente do Instituto Brasileiro de Turismo (Embratur). Ele acumulava a secretaria executiva do Ministério do Turismo e a presidência da estatal e teve a sua permanência no órgão assegurada numa articulação política conduzida pelo ministro da Casa Civil, Antonio Palocci (PT), diretamente com o líder do PMDB na Câmara, Henrique Eduardo Alves.