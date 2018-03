Marinor pede que Bolsonaro responda por quebrar decoro

De acordo com a senadora, Bolsonaro teria dito em entrevista: "Ela é heterofóbica. Não pode ver um heterossexual na frente dela que alopra! Já que está difícil ter macho por aí, eu estou me apresentando como macho e ela aloprou. Não pode ver um heterossexual na frente. Ela deu azar duas vezes: uma que sou casado e outra que ela não me interessa. É muito ruim, não me interessa."

No seu pedido, a senadora ressalta que as afirmações feitas pelo parlamentar foram carregadas de misoginia. "Não se pode ter a conduta do representado como digna de um parlamentar", alega. Marinor ressalta ainda no texto que o deputado federal protagonizou "mais uma cena de homofobia".

Na próxima semana, o PSOL presente ingressar com nova representação contra Bolsonaro na Corregedoria da Câmara dos Deputados.