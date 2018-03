Marinho volta aos tempos de sindicalista e participa de protesto

Prefeito de São Bernardo do Campo desde 1º de janeiro, quando tomou posse, Luiz Marinho (PT) voltará a viver na manhã de terça-feira a condição de sindicalista. Ele confirmou presença em manifestação que os metalúrgicos de São Bernardo e Diadema promovem a partir das 7h30, "em defesa do emprego e pela superação da crise econômica, sem demissões nem corte de salário". Marinho, que foi ministro do Trabalho e da Previdência Social no governo Lula, estará no ato, ao lado da Mercedes-Benz, em companhia do presidente da CUT, Arthur Henrique, e dirigentes sindicais do ABC. O sindicato também preparou manifestação no pátio da Volkswagen e na portaria da Scania, no início da manhã. A direção do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC (que representa São Bernardo, Diadema, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra) pretende utilizar as três manifestações para apresentar à categoria uma "agenda de combate ao desemprego e à crise, além de denunciar que a proposta de reduzir jornada de trabalho com corte de salário (apresentada pela Fiesp) é ineficaz, perversa, recessiva e desagregadora , porque apenas aprofundará ainda mais a crise", segundo material divulgado ontem pela assessoria. Paralelamente a essas ações, o presidente do sindicato e sucessor de Lula e Marinho no comando da entidade, Sérgio Nobre, obteve deferência especial e terá audiência no Palácio do Planalto nesta quarta-feira (21), às 10h, quando entregará pessoalmente e em mãos ao chefe da Nação a mesma agenda pró-emprego a ser apresentada no ato desta terça-feira.