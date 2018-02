Marinho rebate Caiado e defende INSS para sem-terra O ministro da Previdência Social, Luiz Marinho, afirmou hoje que as críticas que estão sendo feitas ao parecer jurídico do Ministério que autoriza a concessão de benefícios previdenciários rurais a invasores de terras são fruto de falta de informação. Citando o deputado Ronaldo Caiado (DEM-GO), que anunciou que irá à Justiça contra a decisão do Ministério da Previdência, Marinho disse que pretende conversar com o parlamentar para esclarecer a questão. "Não tem nada de político na nossa decisão, o deputado anunciou uma guerra comigo e eu não estou em guerra com ninguém, estou simplesmente cumprindo a lei", afirmou Marinho, após participar da solenidade em homenagem ao dia do Aposentado e aniversário de 85 anos da Previdência Social. Marinho disse que o parecer do ministério serve de orientação para todas as agências da Previdência já que algumas concediam os benefícios aos trabalhadores rurais, mesmo que tivessem invadido terras, e outras não. "Mas, nos casos em que não se concedia, a pessoa ia ao judiciário e ganhava. Então o que adianta negar, ele (trabalhador) ir á Justiça, o poder público gastar com advogados e depois ter que pagar?", afirmou Marinho. Segundo ele, a lei que dá direito à cobertura previdenciária aos trabalhadores rurais não discrimina qual deve ser a condição dessas pessoas em relação à terra. "Não pergunto se ele é meeiro, proprietário ou empregado na terra, o que lhe garante o direito é ele viver da terra", argumentou o ministro.