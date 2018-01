Marinho quer falar com Kassab sobre aproximação com base aliada

SÃO PAULO - Após o desfile da escola Tom Maior, neste sábado, 5, que homenageou a cidade de São Bernardo do Campo, o prefeito do município, Luiz Marinho (PT), foi na companhia dos seus assessores para o camarote da Prefeitura da São Paulo, no Sambódromo do Anhembi, na capital paulista.

Marinho esperava encontrar o prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, mas quando chegou o democrata e o tucano Geraldo Alckmin, governador do Estado, não estavam mais no local. Ele contou que pretende encontrar Kassab nos próximos dias para conversar sobre a aproximação do prefeito com a base aliada da presidente Dilma Rousseff. "Quero apurar melhor se essa aproximação é para valer ou se é circunstancial. É evidente que tem um ponto de interrogação sobre o Kassab e qual aliança ele deseja para 2014".

De acordo com o prefeito de São Bernardo, Kassab será bem-vindo à base aliada, e não há problema de tê-lo como novo aliado. "Precisamos interagir", disse Marinho. O prefeito da cidade do ABC ainda ironizou sobre a possível saída de Kassab do DEM. "O fato dele sair do DEM já é um avanço porque ninguém merece o DEM".

O vice-prefeito de São Bernardo do Campo, Frank Aguiar, que desfilou pela Tom Maior no carro que trazia os amigos do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, lamentou a ausência de Lula. "Se ele tivesse ido, seria um gol", disse.

Após o desfile da agremiação, Aguiar se juntou ao prefeito Marinho no camarote da prefeitura. "Lula teria ajudado mais a escola se tivesse aqui", disse Marinho. "Ele tem vontade de fazer muita coisa, mas ia criar um tumulto danado (se fosse ao sambódromo)", completou.