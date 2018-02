Marinho: País perde jornalista consciente da sua missão O presidente das Organizações Globo, Roberto Irineu Marinho, afirmou nesta quarta-feira que "o Brasil perde com a morte de Ruy Mesquita (diretor do jornal ''O Estado de S.Paulo'') um jornalista plenamente consciente de sua missão, que seguiu com brilhantismo: informar, separando a notícia da opinião, mas oferecendo ao público diferentes pontos de vista, entre eles o seu, que revelava com sincera combatividade". De acordo com Marinho, o legado de Mesquita, que morreu nesta terça-feira, 21, influenciou "a todos nós, jornalistas, e, certamente, continuará a influenciar as gerações futuras". "À família, nossa solidariedade nesse momento triste", afirmou.