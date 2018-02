Marinho diz que só falará de eleição em março de 2008 O ministro da Previdência, Luiz Marinho, disse hoje que discutirá sua possível candidatura à Prefeitura de São Bernardo do Campo em 2008 apenas a partir de março. Segundo ele, até lá, a Previdência continuará a ser sua prioridade absoluta. "No que diz respeito a São Bernardo do Campo e à expectativa eventual de minha candidatura ou não, vou tratar disso a partir de março. É verdade que o partido me chama para esse debate", afirmou, ao participar de almoço com a diretoria da Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil (ADVB), no Club Homs, em São Paulo. Apesar dos apelos do PT, Marinho afirmou que sua prioridade hoje são os desafios e demandas da Previdência Social, "que não são poucos", tais como melhoria do atendimento, eficiência na concessão de benefícios, combate às fraudes e prestação de bons serviços. "O atendimento era um caos na Previdência Social. Ainda não está conforme nós desejamos e nossos segurados esperam, mas hoje ela está muito melhor do que esteve recentemente", avaliou. Um dos avanços, citou o ministro, foi o combate às fraudes. Segundo ele, sua pasta foi a que mais demitiu funcionários envolvidos em corrupção em todo o País desde o início do primeiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em 2003. Marinho afirmou que após ter assumido o Ministério, aumentou a equipe de advogados que analisam processos administrativos disciplinares no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) de dois para oito. De 2003 até julho deste ano, 293 funcionários do INSS foram desonerados, dos quais cerca de 100 apenas neste ano. "Apesar do número, sempre busco ponderar que é uma pequena parcela dos nossos servidores que se envolve com fraude. Temos 44 mil servidores no País", afirmou Marinho.