Marinho diz que Saab vai investir RS$ 150 mi no ABC Em sua conta no Twitter, o prefeito de São Bernardo do Campo (SP), Luiz Marinho (PT), anunciou que a Saab, fabricante dos caças Gripen, vai investir inicialmente US$ 150 milhões na fábrica que será instalada na cidade do ABC Paulista. No final do ano passado, o governo brasileiro anunciou que vai comprar 36 caças da empresa sueca.