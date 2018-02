Marinha francesa teria captado sinais da caixa-preta, diz Le Monde

A Marinha da França teria captado os sinais das balizas das caixas-pretas do voo 447 da Air France,de acordo com informações divulgadas nesta terça-feira pelo jornal Le Monde.

O minissubmarino Nautile, do Instituto Francês de Pesquisas Marítimas, já teria mergulhado na segunda-feira para tentar encontrar as caixas-pretas do Airbus A330, guiado pelos "fracos" sinais emitidos pelas balizas, afirma o jornal francês.

O minissubmarino Nautile, normalmente operado por dois pilotos e um observador , é equipado com braços motores e pinças.

O BEA, órgão francês que investiga as causas do acidente, não confirmou, no entanto, até o momento, as informações do Le Monde e afirma não saber se os sinais eventualmente captados seriam realmente das caixas-pretas.

A companhia aérea Air France, contatada pela BBC Brasil, também não confirmou a informação.

O submarino nuclear francês Émeraude, equipado com potentes sonares, patrulha desde o dia 10 de junho uma área de buscas em um raio de 80 quilômetros.

A busca pelas caixas-pretas é feita em uma área com relevo montanhoso e de difícil acesso, segundo as autoridades francesas.

Corpos

O Comando da Marinha e o Comando da Aeronáutica informaram na segunda-feira em nota que continuam sendo avistados possíveis destroços do Airbus da Air France a cerca de 1,1 mil quilômetros a nordeste de Fernando de Noronha, mas nenhum novo corpo de vítima do acidente que matou 228 pessoas.

As autoridades identificaram os primeiros 11 dos 50 corpos resgatados no mar. Dez pertenciam a brasileiros e um a um estrangeiro.

Segundo a nota, completadas três semanas de Operação, as aeronaves voaram cerca de 1.350 horas, tendo sido realizadas buscas visuais em 320.000 quilômetros quadrados, correspondente a mais de duas vezes a dimensão do estado do Ceará.

Não houve alteração na quantidade de navios envolvidos nas buscas, porém o efetivo de militares da Marinha subiu para 885, aumentando para 1.100 o número de envolvidos na operação, conclui a declaração. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.