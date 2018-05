Marinha cria coordenadoria para submarino nuclear O Comando da Marinha criou, por meio de portaria publicada hoje no Diário Oficial da União, a coordenadoria-geral do Programa de Desenvolvimento de Submarino com Propulsão Nuclear (Cogesn). O objetivo da coordenadoria é gerenciar o projeto e a construção do estaleiro e do submarino. O Almirante-de-Esquadra José Alberto Accioly Fragelli foi designado coordenador-geral.